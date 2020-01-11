2020-01-11T15:21:43+03:00
В мире

Трамп собирается требовать компенсации в случае вывода американских войск из Ирака

По словам американского лидера, Вашингтон может заморозить все американские счета иракской стороны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп собирается требовать компенсации в случае вывода американских войск из ИракаТрамп собирается требовать компенсации в случае вывода американских войск из ИракаФото: REUTERS
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В случае вывода американских войск с территории Ирака Вашингтон будет требовать компенсации за стоимость строительства баз, аэродромов и посольства. Такое заявление сделал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Мы вложили миллиарды долларов туда (…) если мы уйдем, то им придется нам заплатить. Им придется заплатить нам за посольства, взлетно-посадочные полосы и возместить деньги, которые мы израсходовали на это», - сказал глава Белого дома.

По его словам, иракская сторона «только публично говорит» о необходимости вывода иностранных войск, однако не упоминает об этом «в частном порядке».

Трамп заявил, что США может добиться от Ирака компенсации, поскольку в настоящий момент «35 миллиарда долларов их средств, размещенных на банковском счету» США. «Я считаю, что они заплатят, или эти деньги так и останутся на счету», - заключил американский лидер.

Напомним, после убийства в Багдаде генерала иранского военного подразделения Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани, иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны. В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты пока не планируют выводить свои войска из Ирака, а Трамп добавил, что сейчас «неподходящий момент».

ИСТОЧНИК KP.RU

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