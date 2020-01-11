Премьер Канады назвал национальной трагедией авиакатастрофу в Тегеране

11 Янв. 2020 2020-01-11T15:42:10+03:00

Трюдо призвал Иран к сотрудничеству в расследовании причин катастрофы Фото: REUTERS

Трюдо призвал Иран к сотрудничеству в расследовании причин катастрофы [видео]

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал национальной трагедией крушение украинского Boeing 737 под Тегераном.

Это национальная трагедия и все канадцы сегодня скорбят», - говорится в заявлении главы канадского правительства.

Трюдо сообщил, что правительство Канады рассчитывает на «полное сотрудничество со стороны иранских властей», а также отметил необходимость продолжать расследования в условиях прозрачности.

«Продолжим работать с нашими партнерами по всему миру для обеспечения полного и тщательного расследования», - заявил премьер.

Напомним, в результате крушения пассажирского лайнера погибли все 176 человек, которые находились на его борту, из них 63 погибших были гражданами Канады. 11 января власти Ирана подтвердили, что воздушное судно было сбито ракетой. Глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что авиакатастрофа произошла по причине «авантюризма США».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753983" frameborder="0"></iframe> Последние кадры с места крушения украинского Боинга.

ИСТОЧНИК KP.RU