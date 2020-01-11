11 Янв. 2020 2020-01-11T15:59:44+03:00

Франция начала процедуру международного расследования по сбитому украинскому самолету Фото: REUTERS

Макрон и Зеленский договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке «черных ящиков»

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В ходе телефонного разговора президент Франции Эмануэль Макрон сообщил своему украинскому коллеги Владимиру Зеленскому, что Франция начала процедуру международного расследования по крушению украинского Boeing 737 под Тегераном. Об этом говорится на сайте главы незалежной.

«Благодарен за готовность Франции помочь нам в проведении расследования», - сказал украинский лидер Макрону.

Президенты Франции и Украины также договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке «черных ящиков» сбитого лайнера.

По словам украинского лидера, «быстрое установление истины» стало возможным благодаря работе украинской экспертной группы и помощи международных партнеров.

Напомним, в результате крушения Boeing 737 погибли 176 человек. Накануне Тегеран признал свою вину в авиакатастрофе. Иранские власти сообщили, что лайнер был сбит ПВО, поскольку был принят за «враждебный самолет»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753983" frameborder="0"></iframe> Последние кадры с места крушения украинского Боинга.

ИСТОЧНИК KP.RU