2020-01-11T16:32:22+03:00
Звезды

"У меня есть идея третьего сезона": режиссер "Нового Папы" ответил на вопрос о продолжении сериала

Продолжение истории неоднозначного Папы Римского в исполнении Джуда Ло выходит в Амедиатеке 11 января
Ольга МАТЫС
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Джуд Ло, Паоло Соррентино и Джон Малкович на Венецианском кинофестивале во время премьеры сериала "Новый папа"Джуд Ло, Паоло Соррентино и Джон Малкович на Венецианском кинофестивале во время премьеры сериала "Новый папа"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Итальянский режиссер Паоло Соррентино, известный по фильмам "Великая красота" и "Молодость", а также снявший в 2016 году один из самых необычных сериалов о Ватикане "Молодой папа" с Джудом Ло в главной роли, рассказал кинообозревателю kp.ru Стасу Тыркину о своих планах после выхода продолжения сериала - "Нового папы".

Кинематографист заявил, что решение о съемках третьего сезона истории вымышленного Папы Римского во вполне реальном Ватикане будут принимать в первую очередь компании.

- Это будут решать прокатчики и производители — компании HBO и Sky. Но у меня есть идея третьего сезона. Если они захотят, я могу это снять.

Следующим проектом Паоло Соррентино станет экранизация книги "Мафиозница" Терезы Карпентер, главную роль в фильме исполнит Дженнифер Лоуренс.

- Я снова вернусь в Америку. Наконец-то сниму кино, где в центре будет женщина, а именно Дженнифер Лоуренс, с которой я мечтал поработать — особенно после стольких фильмов, главными персонажами которых были мужчины. Ну и плюс к этому моя мечта снять кино о мафии в Нью-Йорке. Сейчас у меня есть возможность реализовать все три желания в одном фильме!

Сериал Паоло Соррентино "Новый папа" вышел на платформе Амедиатека 11 января. Полное интервью режиссёра можно прочитать на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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