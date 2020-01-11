2020-01-11T17:07:52+03:00
Общество

Синоптики предупредили о новом температурном рекорде в Москве

В понедельник столбик термометра может подняться до +4 °С
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Синоптики предупредили о новом температурном рекорде в МосквеСиноптики предупредили о новом температурном рекорде в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В понедельник, 13 января, в Москве может быть побит абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, столбик термометра может подняться до +4 °С. Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в 2005 году при температуре до +3,7 °С.

«Показания термометров будут меняться от минус четырех до плюс одного градуса в ночные часы и до минус одного — плюс четырех градусов днем», - передает «Российская газета» слова специалиста.

По словам Паршиной, причиной такой теплой погоды в Москве и Подмосковье является умеренный западный ветер, который удерживает тепло.

Напомним, как ранее сообщал и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд стабильно теплая погода продержится в Москве до середины января. Незадолго до этого в центре «Фобос» заявили, что практически на всей территории страны ожидается аномальная погода в начале года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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