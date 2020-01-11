2020-01-11T17:32:22+03:00
Политика

В Госдепе США считают Россию «жестким» конкурентом, но - не врагом

Заместитель госсекретаря Соединённых Штатов заявил, что Вашингтон выступает за «добрые отношения» с Москвой
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдепе США считают Россию «жестким» конкурентом, но не врагомВ Госдепе США считают Россию «жестким» конкурентом, но не врагомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Для Вашингтона Москва остается «достаточно жестким» конкурентом, но не врагом. Такое заявление сделал заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл.

«Я бы сказал, что Россия является конкурентом, достаточно жестким, иногда изобретательным, но конкурентом», - сказал он в интервью радио BNR

По словам Хейла, президент США Дональд Трамп «неоднократно» давал понять, что Вашингтон выступает за «добрые отношения с Россией» и «держит открытыми двери к диалогу». Однако Хейл считает, что «главным препятствием» улучшению отношений является «агрессивное поведение»

«Мы поддерживаем каналы коммуникации по отношению к Украине, Сирии, Северной Корее, контролю над вооружением, в целом по Ближнему Востоку, двухсторонним темам», - сказал заместитель госсекретаря США.

Интервью состоялось после церемония запуска газопровода «Турецкий поток» 8 января, поэтому в своей речи Хэйл отдельно затронул вопрос энергетической безопасности. По его словам, новый трубопровод усиливает политическое влияние России на территории Европы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне американский лидер заявил, что США «защищают Европу от России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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