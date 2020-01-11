В РПЦ сказали, считают ли храмы хорошим местом для знакомств
Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает, что храм является подходящим местом для того, чтобы православный христианин нашёл себе православную невесту.
«Для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма - это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь», - сказал он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Митрополит отметил, что «было бы странно, если бы вы приходили в храм только за тем, чтобы там подыскивать себе невесту», однако, по его словам, многие церковные люди, вступившие в брак, познакомились «на церковном клиросе, или при исполнении каких-то церковных послушаний».
В заключении митрополит вспомнил поговорку о том, что «Браки заключаются на небесах».
Напомним, ранее Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Евангелие можно изучать в школе, поскольку это памятник литературы, как и рассказы Чехова.
ИСТОЧНИК KP.RU