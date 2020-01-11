В РПЦ сказали, считают ли храмы хорошим местом для знакомств

11 Янв. 2020 2020-01-11T17:54:40+03:00

Митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что многие церковные люди, вступившие в брак, познакомились в церкви

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Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает, что храм является подходящим местом для того, чтобы православный христианин нашёл себе православную невесту.

«Для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма - это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь», - сказал он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Митрополит отметил, что «было бы странно, если бы вы приходили в храм только за тем, чтобы там подыскивать себе невесту», однако, по его словам, многие церковные люди, вступившие в брак, познакомились «на церковном клиросе, или при исполнении каких-то церковных послушаний».

В заключении митрополит вспомнил поговорку о том, что «Браки заключаются на небесах».

Напомним, ранее Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Евангелие можно изучать в школе, поскольку это памятник литературы, как и рассказы Чехова.

ИСТОЧНИК KP.RU