Вице-премьер России назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли страны

11 Янв. 2020 2020-01-11T18:13:48+03:00

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Для выхода на серийное производство российской космической отрасли необходимо обеспечить рентабельность. Такое мнение высказал вице-премьер России Юрий Борисов.

«Сегодня задача отрасли - сформировать ясную и понятную политику (…), чтобы обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство. Это "ахиллесова пята" отрасли сегодня», - сказал он по итогам посещения предприятия «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» (ИСС).

Борисов отметил, что в основе политике в отрасли должны лежать принципы унификации и стандартизации решений. По его словам, есть все возможности, чтобы «страна гордилась своей космической индустрией»

В своей речи вице-премьер вспомнил и о 1990-х годах. Он заявил, что в этот период в космической отрасли сложилась ситуация, при которой не хватало средств, и страна увлекалась «использованием западной элементной компонентной базы», что привело к остановке работ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Борисов заявил, что основной проблемой космической отрасли является ее «переразмеренность». По его словам, ключевые задачи решаются шестью структурами Роскосмоса, которые технически и технологически дублируют друг друга.

ИСТОЧНИК KP.RU