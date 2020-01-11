11 Янв. 2020 2020-01-11T18:38:45+03:00

Дело о крушении украинского Boeing переквалифицировали на статью об умышленном убийстве Фото: REUTERS

Генпрокуратура Украины пояснила, что решение принято в связи с признанием Ираном своей вины [видео]

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Киев переквалифицировал дело о крушение украинского Boeing 737 под Тегераном на статью об умышленном убийстве. Об этом сообщила в субботу пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

«Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолета», - говорится в заявлении.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с признанием Ирана своей вины, а также данными, полученными в результате сотрудничества с международными партнерами.

Расследование поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

Напомним, в результате крушения самолета погибли все 176 человек, которые находились на борту. В Иране сообщили, что лайнер был сбит иранским ПВО, поскольку был принят за «враждебный». Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде сообщил, что КСИР берет на себя полную ответственность за трагедию.

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ИСТОЧНИК KP.RU