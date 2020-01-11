2020-01-11T18:38:45+03:00
Происшествия

Дело о крушении украинского Boeing переквалифицировали на статью об умышленном убийстве

Генпрокуратура Украины пояснила, что решение принято в связи с признанием Ираном своей вины [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Дело о крушении украинского Boeing переквалифицировали на статью об умышленном убийствеДело о крушении украинского Boeing переквалифицировали на статью об умышленном убийствеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Киев переквалифицировал дело о крушение украинского Boeing 737 под Тегераном на статью об умышленном убийстве. Об этом сообщила в субботу пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

«Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолета», - говорится в заявлении.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с признанием Ирана своей вины, а также данными, полученными в результате сотрудничества с международными партнерами.

Расследование поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

Напомним, в результате крушения самолета погибли все 176 человек, которые находились на борту. В Иране сообщили, что лайнер был сбит иранским ПВО, поскольку был принят за «враждебный». Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде сообщил, что КСИР берет на себя полную ответственность за трагедию.

Иран признал, что сбил украинский «Боинг»: Эксперты объяснили, как можно по ошибке сбить огромный гражданский самолет

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Крушение украинского пассажирского самолета в Тегеране»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ираке вооруженные люди убили оператора видеоагентства Ruptly
Дело о крушении украинского Boeing переквалифицировали на статью об умышленном убийстве
Вице-премьер России назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли страны
В РПЦ сказали, считают ли храмы хорошим местом для знакомств
В Госдепе США считают Россию «жестким» конкурентом, но - не врагом
Названа дата репатриации тел украинцев со сбитого в Иране Boeing 737
Синоптики предупредили о новом температурном рекорде в Москве
Пропавшего в Австралии немецкого футболиста съели акулы
"У меня есть идея третьего сезона": режиссер "Нового Папы" ответил на вопрос о продолжении сериала
«Лайнер не ответил»: эксперт назвал возможную причину ошибки иранской армии, сбившей украинский самолет
Франция начала процедуру международного расследования по сбитому украинскому самолету
Премьер Канады назвал национальной трагедией авиакатастрофу в Тегеране
Трамп собирается требовать компенсации в случае вывода американских войск из Ирака
Путин и Меркель приступили к переговорам в Кремле
Авиакомпания, которой принадлежал сбитый в Иране Boeing, объяснила, почему не отменила рейс Тегеран-Киев в день ракетного удара
Путин обсудил ситуацию в Ливии с наследным принцем Абу-Даби и эмиром Катара
Аккаунт верховного лидера Ирана Хаменеи в Twitter заблокировали