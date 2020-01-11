2020-01-11T20:56:17+03:00
Происшествия

В пригороде Стамбула зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8

Информация о пострадавших пока не поступала
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В пригороде Стамбула зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8В пригороде Стамбула зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8Фото: Иван МАКЕЕВ
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В субботу, 11 января, в пригороде Стамбула зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям Турции, магнитуда землетрясения составила 4,7.

Землетрясение было зафиксировано в 16.37 мск. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в районе Силиври в 62 км от Стамбула в акватории Мраморного моря.

Сейсмологический центр сообщает, что очаг залегал на глубине 10 километров.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что после произошедшего землетрясения не получено никаких сообщений о разрушениях и пострадавших.

Напомним, в конце сентября прошлого года в Стамбуле в результате землетрясения магнитудой 5,9 ранения получили по меньшей мере 34 человекам. Было повреждено более 470 зданий. Многие люди пострадали, поскольку сильное землетрясение вызвало панику среди жителей миллионного города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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