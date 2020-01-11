Зеленский и Рухани обсудили крушение украинского Boeing
Президенты Ирана и Украины, Хасан Рухани и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе иранской стороны, обсудили крушение украинского Boeing 737. Лидер Исламской Республики «полностью признаёт, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны». Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.
Зеленский сообщил, что Тегеран «открыл путь для продолжения расследования без каких-либо задержек и препятствий», а также выразил надежду на дальнейшие «конструктивное взаимодействие с Ираном в соответствии с нормами международного права».
По словам главы незалежной, «выводы украинских экспертов в Иране означают, что правду о крушении самолета скрыть невозможно».
Украинский лидер отметил необходимость оперативно идентифицировать тела погибших пассажиров и вернуть их на родину до 19 января.
Напомним, авиакатастрофа произошла после попадания в лайнер ракеты иранского ПВО. В результате происшествия погибли все члены экипажа и пассажиры. Всего 176 человек. Подразделение войск Ирана Корпус стражей исламской революции взяло на себя полную ответственность за трагедию. Тегеран пообещал выплатить компенсацию семьям погибших и оплатить стоимость лайнера.
Появилось новое видео с места крушения украинского самолета в Иране.
ИСТОЧНИК KP.RU
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