Зеленский и Рухани обсудили крушение украинского Boeing

11 Янв. 2020 2020-01-11T21:16:28+03:00

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Президенты Ирана и Украины, Хасан Рухани и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе иранской стороны, обсудили крушение украинского Boeing 737. Лидер Исламской Республики «полностью признаёт, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны». Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Зеленский сообщил, что Тегеран «открыл путь для продолжения расследования без каких-либо задержек и препятствий», а также выразил надежду на дальнейшие «конструктивное взаимодействие с Ираном в соответствии с нормами международного права».

По словам главы незалежной, «выводы украинских экспертов в Иране означают, что правду о крушении самолета скрыть невозможно».

Украинский лидер отметил необходимость оперативно идентифицировать тела погибших пассажиров и вернуть их на родину до 19 января.

Напомним, авиакатастрофа произошла после попадания в лайнер ракеты иранского ПВО. В результате происшествия погибли все члены экипажа и пассажиры. Всего 176 человек. Подразделение войск Ирана Корпус стражей исламской революции взяло на себя полную ответственность за трагедию. Тегеран пообещал выплатить компенсацию семьям погибших и оплатить стоимость лайнера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753680" frameborder="0"></iframe> Появилось новое видео с места крушения украинского самолета в Иране.

ИСТОЧНИК KP.RU