Рухани сообщил Трюдо о скором завершении расследования крушения украинского Boeing
Причины крушения украинского Boeing 737 установлены, в скором времени будут сделаны окончательные выводы. Такое заявление президент Ирана Хасан Рухани сделал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
«Необходимые действия для установления причин происшествия были выполнены, и в скором времени будет завершено полное расследование, которое установит окончательные вывод», - передает его слова пресс-служба иранского лидера.
В свою очередь Трюдо назвал важным шагом признание Тегерана в том, что он сбил самолет, однако возразил Рухани и заявил, что по поводу сбитого Ираном самолета есть еще много вопросов. «Нам нужна полная ясность», - отметил глава канадского правительства.
Напомним, в результате авиакатастрофы погибли все 176 человек, которые находились на борту, из них 63 были гражданами Канады. Трюдо назвал крушение украинского Boeing национальной трагедией и сообщил, что канадская сторона надеется на «полное сотрудничество со стороны иранских властей».
Последние кадры с места крушения украинского Боинга.
ИСТОЧНИК KP.RU
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