Рухани сообщил Трюдо о скором завершении расследования крушения украинского Boeing

11 Янв. 2020 2020-01-11T21:39:11+03:00

Однако премьер Канады рассказал иранскому лидеру, что остается еще много вопросов

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Причины крушения украинского Boeing 737 установлены, в скором времени будут сделаны окончательные выводы. Такое заявление президент Ирана Хасан Рухани сделал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Необходимые действия для установления причин происшествия были выполнены, и в скором времени будет завершено полное расследование, которое установит окончательные вывод», - передает его слова пресс-служба иранского лидера.

В свою очередь Трюдо назвал важным шагом признание Тегерана в том, что он сбил самолет, однако возразил Рухани и заявил, что по поводу сбитого Ираном самолета есть еще много вопросов. «Нам нужна полная ясность», - отметил глава канадского правительства.

Напомним, в результате авиакатастрофы погибли все 176 человек, которые находились на борту, из них 63 были гражданами Канады. Трюдо назвал крушение украинского Boeing национальной трагедией и сообщил, что канадская сторона надеется на «полное сотрудничество со стороны иранских властей».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753983" frameborder="0"></iframe> Последние кадры с места крушения украинского Боинга.

ИСТОЧНИК KP.RU