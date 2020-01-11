Поклонская рассказала о проблемах с получением российских паспортов в Крыму

11 Янв. 2020 2020-01-11T21:53:30+03:00

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что за помощью к ней обратились десятки крымчан, которые столкнулись с проблемами при получении российского гражданства.

Она сообщила, что некоторым не выдают российский паспорт из-за отсутствия документа об отказе от украинского гражданства. У других требуют письменные доказательства нахождения в Крыму на момент референдума. Поклонская отметила, что многие из тех, кто столкнулся с такой проблемой не могут устроиться на работу, оформить получение пенсии.

«К сожалению, до сих пор не все крымчане могут получить российский паспорт (…) таких историй сотни (...) Бюрократия дошла до безумной степени абсурда!», - заявила депутат.

Как сообщают РИА-Новости, политик намерена подготовить депутатские запросы по каждому случаю и собирается лично контролировать их исполнение.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам проведенного всенародного референдума, на котором такое решение поддержало подавляющее большинство жителей полуострова: 96,7% крымчан и 95,6% севастопольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU