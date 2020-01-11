11 Янв. 2020 2020-01-11T22:17:21+03:00

«Никто не отвертится»: Зеленский рассказал о ходе расследования крушения украинского Boeing Фото: REUTERS

Президент Украины также договорился с Рухани о совместной расшифровке «черных ящиков» украинскими и иранскими экспертами

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В видеообращении после разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что все виновные в крушении украинского Boeing 737 понесут наказание.

«Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится», — заявил украинский лидер в обращении, опубликованном на сайте президентской администрации.

Зеленский также сообщил, что договорился с Рухани о совместной расшифровке украинскими и иранскими экспертами «черных ящиков» сбитого Boeing.

В своей речи глава незалежной пообещал, что правительство страны окажет финансовую помощь семьям погибших и будет содействовать в получении компенсаций от иранской стороны, страховых компаний и авиакомпании.

Напомним, как писал сайт kp.ru, телефонный разговор президентов Украины и Ирана состоялся по инициативе иранской стороны 11 января. По словам лидера Исламской республики, страна полностью признаёт, что трагедия произошла из-за ошибочных действий иранских военных. Тегеран также обещал выплатить компенсацию семьям погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU