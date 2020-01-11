11 Янв. 2020 2020-01-11T22:41:37+03:00

«Суть была не в триколоре»: украинский боксер ответил на критику из-за видео с российскими спецназовцем Фото: Страница в социальной сети героя публикации

В стихах Василий Ломаченко напомнил жителям Украины, что «брат на брата лезть не должен»

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Украинский боксёр Василий Ломаченко решил ответить стихами на критику, которая обрушилась на него после видеоролика с участием российских спецназовцев.

В нем он поднимает темы православного патриотизма и братства между народами Украины и России, а также подчеркивает, что суть предыдущего видео была «совсем не в триколоре».

«Спасибо всем, кто всё ж увидел суть, она была совсем не в триколоре», - заявил спортсмен в своем Instagram.

lomachenkovasiliy Ответ украинского боксера на критику

Ролик со спецназовцами в соцсети набрал много комментариев, в которых националистические украинцы обвиняли Ломаченко в чрезмерной симпатии к россиянам.

В свою очередь боксер напомнил жителям Украины, что «брат на брата лезть не должен» и не надо идти «на штыки» без разбора происходящего.

lomachenkovasiliy Видео боксера о православном патриотизме и братстве

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце августа 2019 года, Ломаченко выиграл третий чемпионский пояс. Украинский боксер был обладателем двух чемпионских поясов по версии WBA и WBO, а после победы над британцем Люком Кэмпбеллем он стал лучшем у WBC.

ИСТОЧНИК KP.RU