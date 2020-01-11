2020-01-11T23:03:58+03:00
Происшествия

Правительство Украины выплатит более 8 тысяч долларов семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном

Премьер-министр сообщил и возможности оказания юридической помощи [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Правительство Украины выплатит более 8 тысяч долларов семьям погибших в авиакатастрофе под ТегераномПравительство Украины выплатит более 8 тысяч долларов семьям погибших в авиакатастрофе под ТегераномФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украинское правительство окажет финансовую и юридически помощь семьям погибших в результате крушения Boeing 737 под Тегераном. Родственникам выплатят по 200 тысяч гривен (около 8,3 тысяч долларов). Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией», - сказал глава украинского правительства

Гончарук заявил, что власти Украины будут содействовать в получении компенсаций родственникам членов экипажа от авиакомпании МАУ. Также он сообщил, что украинские дипломаты будут добиваться компенсаций от иранской стороны.

«Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость», - заключил примьер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ходе телефонного разговора президенты Ирана и Украины, Хасан Рухани и Владимир Зеленский обсудили ход расследования крушения самолета в результате попадания в него иранской ракеты. Украинский лидер сообщил, что стороны договорились о «полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации» и подчеркнул, что все виновные будут наказаны.

Место крушения Боинга под Тегераном пусто, обломки удалены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Крушение украинского пассажирского самолета в Тегеране»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Транзит нефти через Белоруссию осуществляется в полном объеме
Правительство Украины выплатит более 8 тысяч долларов семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном
«Суть была не в триколоре»: украинский боксер ответил на критику из-за видео с российскими спецназовцем
«Никто не отвертится»: Зеленский рассказал о ходе расследования крушения украинского Boeing
Поклонская рассказала о проблемах с получением российских паспортов в Крыму
Рухани сообщил Трюдо о скором завершении расследования крушения украинского Boeing
Зеленский и Рухани обсудили крушение украинского Boeing
Путин и Меркель обсудили возможные сроки прекращения огня в Ливии
В пригороде Стамбула зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8
Турчинов решил обвинить Россию в крушении украинского Boeing
Жена принца Гарри Меган Маркл подписала контракт с компанией Disney