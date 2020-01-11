11 Янв. 2020 2020-01-11T23:03:58+03:00

Правительство Украины выплатит более 8 тысяч долларов семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном Фото: REUTERS

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Украинское правительство окажет финансовую и юридически помощь семьям погибших в результате крушения Boeing 737 под Тегераном. Родственникам выплатят по 200 тысяч гривен (около 8,3 тысяч долларов). Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией», - сказал глава украинского правительства

Гончарук заявил, что власти Украины будут содействовать в получении компенсаций родственникам членов экипажа от авиакомпании МАУ. Также он сообщил, что украинские дипломаты будут добиваться компенсаций от иранской стороны.

«Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость», - заключил примьер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ходе телефонного разговора президенты Ирана и Украины, Хасан Рухани и Владимир Зеленский обсудили ход расследования крушения самолета в результате попадания в него иранской ракеты. Украинский лидер сообщил, что стороны договорились о «полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации» и подчеркнул, что все виновные будут наказаны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754008" frameborder="0"></iframe> Место крушения Боинга под Тегераном пусто, обломки удалены.

ИСТОЧНИК KP.RU