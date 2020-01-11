2020-01-11T23:25:24+03:00
Экономика

Транзит нефти через Белоруссию осуществляется в полном объеме

Об этом сообщил журналистам замглавы Минэнерго России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Транзит нефти через Белоруссию осуществляется в полном объемеТранзит нефти через Белоруссию осуществляется в полном объемеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил журналистам, что к этому часу прокачка российской нефти через территорию Белоруссии полностью возобновлена.

«На данный момент транзит осуществляется в полном объеме», - приводит слова замглавы Минэнерго ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 января в «Белнефтехиме» объявили, что Минск временно приостановил экспорт нефтепродуктов после того, как Москва остановила поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Белоруссии. Позже, 4 января, в белорусском концерне заявили, что договорились о прокачке первой партии нефти из России, закупаемой по цене без премии.

А в пятницу, 10 января, А в пятницу, 10 января, белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов по территории республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Транзит нефти через Белоруссию осуществляется в полном объеме
Правительство Украины выплатит более 8 тысяч долларов семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном
«Суть была не в триколоре»: украинский боксер ответил на критику из-за видео с российскими спецназовцем
«Никто не отвертится»: Зеленский рассказал о ходе расследования крушения украинского Boeing
Поклонская рассказала о проблемах с получением российских паспортов в Крыму
Рухани сообщил Трюдо о скором завершении расследования крушения украинского Boeing
Зеленский и Рухани обсудили крушение украинского Boeing
Путин и Меркель обсудили возможные сроки прекращения огня в Ливии
В пригороде Стамбула зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8
Турчинов решил обвинить Россию в крушении украинского Boeing
Жена принца Гарри Меган Маркл подписала контракт с компанией Disney