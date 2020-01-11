Транзит нефти через Белоруссию осуществляется в полном объеме

11 Янв. 2020 2020-01-11T23:25:24+03:00

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Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил журналистам, что к этому часу прокачка российской нефти через территорию Белоруссии полностью возобновлена.

«На данный момент транзит осуществляется в полном объеме», - приводит слова замглавы Минэнерго ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 января в «Белнефтехиме» объявили, что Минск временно приостановил экспорт нефтепродуктов после того, как Москва остановила поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Белоруссии. Позже, 4 января, в белорусском концерне заявили, что договорились о прокачке первой партии нефти из России, закупаемой по цене без премии.

А в пятницу, 10 января, А в пятницу, 10 января, белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов по территории республики.

ИСТОЧНИК KP.RU