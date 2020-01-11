«Новый Папа» Джон Малкович рассказал о своем отношении к роли в сериале и религии

11 Янв. 2020 2020-01-11T23:54:47+03:00

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В преддверии начала показа телесериала Паоло Соррентино «Новый Папа» кинообозреватель «КП» Стас Тыркин взял эксклюзивное интервью у знаменитого американского актера Джона Малковича, сыгравшего в фильме заглавную роль.

Актер признался, что когда режиссер предложил ему сыграть нового Папу римского, он не знал ничего ни о своей роли, ни какой будет история, но «был открыт ко всему».

«А потом получил сценарий, и хотя бы начал понимать, в какую сторону мы направляемся. Сценарий был великолепный — мне очень понравилась история, я был очень доволен предложенной мне ролью», - рассказал Джон Малкович.

При этом он отметил, что если бы его самого в самом деле вдруг избрали Папой римским, «многие прихожане римско-католической церкви отказались бы ее посещать».

«Думаю, я один из последних людей, к кому бы стал прислушиваться Господь Бог — есть другие, более достойные его внимания. Но мой ответ — да, это было бы интересно, хотя я не очень хорош в следовании разнообразным ритуалам. И я не религиозен, я атеист. Ну и что? Каждый из нас надеется на чудо. И то, что я атеист, не означает, что я не понимаю разницы между святым и профанным», - подчеркнул актер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, телесериал Паоло Соррентино «Новый Папа» стартует на платформе «Амедиатека» 11 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU