2020-01-11T23:54:47+03:00
Звезды

«Новый Папа» Джон Малкович рассказал о своем отношении к роли в сериале и религии

Кинообозреватель «КП» Стас Тыркин взял эксклюзивное интервью у знаменитого американского актера, сыгравшего в телесериале Паоло Соррентино «Новый Папа» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Телесериал Паоло Соррентино «Новый Папа» стартует на платформе «Амедиатека» 11 январяТелесериал Паоло Соррентино «Новый Папа» стартует на платформе «Амедиатека» 11 январяФото: кадр из фильма
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В преддверии начала показа телесериала Паоло Соррентино «Новый Папа» кинообозреватель «КП» Стас Тыркин взял эксклюзивное интервью у знаменитого американского актера Джона Малковича, сыгравшего в фильме заглавную роль.

Актер признался, что когда режиссер предложил ему сыграть нового Папу римского, он не знал ничего ни о своей роли, ни какой будет история, но «был открыт ко всему».

«А потом получил сценарий, и хотя бы начал понимать, в какую сторону мы направляемся. Сценарий был великолепный — мне очень понравилась история, я был очень доволен предложенной мне ролью», - рассказал Джон Малкович.

При этом он отметил, что если бы его самого в самом деле вдруг избрали Папой римским, «многие прихожане римско-католической церкви отказались бы ее посещать».

«Думаю, я один из последних людей, к кому бы стал прислушиваться Господь Бог — есть другие, более достойные его внимания. Но мой ответ — да, это было бы интересно, хотя я не очень хорош в следовании разнообразным ритуалам. И я не религиозен, я атеист. Ну и что? Каждый из нас надеется на чудо. И то, что я атеист, не означает, что я не понимаю разницы между святым и профанным», - подчеркнул актер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, телесериал Паоло Соррентино «Новый Папа» стартует на платформе «Амедиатека» 11 января.

Новый Папа (2019): Трейлер.HBO выпустил трейлер сериала Новый Папа

ИСТОЧНИК KP.RU

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