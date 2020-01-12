2020-01-12T00:53:00+03:00
Происшествия

В подмосковном Подольске два мальчика утонули, провалившись под лед

Следственный комитет и прокуратура выясняют обстоятельства гибели двух детей, проводится проверка
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Следственный комитет и прокуратура начали проверкуСледственный комитет и прокуратура начали проверкуФото: Иван ПЕТРОВ
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В подмосковном Подольске произошла страшная трагедия: два маленьких мальчика, гостившие с родителями у родственников, во время прогулки во дворе частного дома провалились под лед и утонули в пруду. Старшему было всего восемь лет, младшему – пять.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и сотрудники прокуратуры. Правоохранители опрашивают родственников погибших детей и соседей, выясняются все обстоятельства случившегося.

Областная прокуратура начала собственную проверку. В надзорном ведомстве уточнили, что дети с родителями гостили в селе Сынково, а пруд во дворе был искусственным.

«Проведение проверочных мероприятий поручено подольской городской прокуратуре. Надзор за процессуальной проверкой, проводимой следственным органом, обеспечивается», - цитирует сообщение прокуратуры Московской области РИА Новости.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как десятиклассница из Вышнего Волочка спасла мальчишек, провалившихся под лед в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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