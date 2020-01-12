В подмосковном Подольске два мальчика утонули, провалившись под лед
В подмосковном Подольске произошла страшная трагедия: два маленьких мальчика, гостившие с родителями у родственников, во время прогулки во дворе частного дома провалились под лед и утонули в пруду. Старшему было всего восемь лет, младшему – пять.
На месте происшествия работают следователи, криминалисты и сотрудники прокуратуры. Правоохранители опрашивают родственников погибших детей и соседей, выясняются все обстоятельства случившегося.
Областная прокуратура начала собственную проверку. В надзорном ведомстве уточнили, что дети с родителями гостили в селе Сынково, а пруд во дворе был искусственным.
«Проведение проверочных мероприятий поручено подольской городской прокуратуре. Надзор за процессуальной проверкой, проводимой следственным органом, обеспечивается», - цитирует сообщение прокуратуры Московской области РИА Новости.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как десятиклассница из Вышнего Волочка спасла мальчишек, провалившихся под лед в Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU