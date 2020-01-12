2020-01-12T01:14:55+03:00
Происшествия

При хлопке на комбикормовом заводе под Белгородом пострадали пять человек

Четверо пострадавших с ожогами находятся в реанимации
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пострадавших доставили в больницуПострадавших доставили в больницуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Четверо из пяти пострадавших при хлопке на комбикормовом заводе в селе Беленькое Борисовского района Белгородской области получили тяжелые ожоги, они находятся в реанимации районной центральной больницы.

«Все живы, но все тяжелые», - сообщили в Единой службе скорой медицинской помощи по региону, добавив, что врачи борются за жизни пострадавших.

В пресс-службе правительства Белгородской области уточнили, что четыре человека с ожогами доставлены в реанимационное отделение Борисовской ЦРБ, куда уже выехали специалисты из ожогового отделения Белгородской областной больницы святителя Иоасафа, передает Интерфакс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, хлопок пылевоздушной смеси на шестом этаже семиэтажного производственного здания произошел около десяти вечера в субботу, 11 января. Ранее сообщалось, что в результате ЧП на комбикормовом заводе под Белгородом пострадали пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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