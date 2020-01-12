2020-01-12T02:24:00+03:00
Общество

Трамп выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана

Президент США отметил усилия Кабуса бен Саида по достижению мира в регионе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования народу Омана в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида, который скончался 10 января на 80-м году жизни.

В распространённом пресс-службой Белого дома заявлении американского лидера говорится, что он вместе с супругой Меланьей «были очень опечалены, узнав о кончине султана Омана Кабуса бен Саида», и президентская чета Америки «выражает глубочайшие соболезнования народу Омана», который «принес мир и процветание своей стране, и был другом для всех».

Трамп напомнил, что почти за полвека своего правления султан Кабус «работал с девятью американскими президентами, был настоящим партнером и другом для Соединенных Штатов».

«Его беспрецедентные усилия по налаживанию диалога и достижению мира в регионе показали нам, как важно выслушивать все точки зрения», - отметил глава Белого дома, добавив, что США будут чтить память покойного, «продолжая укреплять партнерство» с Оманом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, правивший Оманом с 1970 года султан Кабус умер бездетным, наследников у него не было. Ранее стало известно, что после его смерти новым султаном стал министр культуры и национального наследия государства Хайсам бен Тарек Аль Саид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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