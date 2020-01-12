2020-01-12T02:51:15+03:00
Происшествия

Взрыв на химзаводе в Индии: погибли не менее восьми человек

Точное число пострадавших пока неизвестно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Точное число пострадавших пока неизвестноТочное число пострадавших пока неизвестноФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На химическом заводе в индийском штате Махараштра прогремел мощный взрыв, который был слышен в радиусе 15 километров от места происшествия. В результате погибли не менее восьми человек, передаёт телеканал NDTV.

Точное число жертв и пострадавших пока неизвестно: поисково-спасательная операция продолжается, на месте работают пожарные, медики «Скорой помощи», сотрудники экстренных служб и полиция. Уточняется, что взрыв на химзаводе в округе Палгхар прогремел около 19:20 по местному времени (16:50 мск), потом вспыхнул сильный пожар.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого лета на химическом предприятии в том же штате Махараштра взорвались несколько баллонов. Тогда погибли восемь человек, еще 43 пострадали.

А уже в этом году, в начале января, из-за пожара обрушилось здание завода в столичном округе Индии Дели, среди пострадавших былили 13 пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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