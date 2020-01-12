«Я об этом даже не думаю»: Абэ не намерен переизбираться на четвертый срок

12 Янв. 2020 2020-01-12T06:47:06+03:00

Премьер Японии заверил журналистов, что не будет пытаться сохранить свой пост после сентября 2021 года, когда истекут его полномочия

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заверил журналистов, что не будет пытаться сохранить свой пост после сентября 2021 года, когда истекут его полномочия.

«Я об этом даже не думаю. Ни малейшей мысли такого рода нет у меня в голове», - сказал Синдзо Абэ в интервью японскому телеканалу NHK.

Должность главы правительства страны Восходящего Солнца он занимает уже третий срок подряд – с 2012 года, когда впервые был избран председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в 2012 году, и в ноябре прошлого года установил абсолютный рекорд по времени пребывания на посту премьера за всю историю Японии.

Несмотря на то, что по уставу ЛДП лидер партии может переизбираться не более трех раз и находиться на должности ее председателя не дольше девяти лет, многие японские политики и чиновники, в том числе вице-премьер Таро Асо, высказывались за продление полномочий нынешнего премьера. Впрочем, противников этой идеи тоже немало.

К слову, как писал сайт kp.ru, под давлением оппозиции Синдзо Абэ в 2020 году решил отказаться от традиционного званого вечера любования цветением сакуры.

ИСТОЧНИК KP.RU