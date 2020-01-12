«Диагноз»: Пушков прокомментировал слова Турчинова о сбитом в Иране украинском «Боинге»
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о сбитом в Иране украинском «Боинге».
Напомним, экс-секретарь СНБО заявил, что Россия виновата в этой авиакатастрофе так же, как и Иран. По его версии, российские специалисты могли помогать иранским военным «при подготовке ракетной атаки».
«Всему миру очевидно, что Россия не имеет отношения к гибели украинского «Боинга». Страна-поставщик оружия не несёт ответственности за его использование. Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию», - написал Пушков на своей странице в Twitter.
«Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз», - добавил он.
Как писал сайт kp.ru, накануне Иран признал, что утром 8 января по ошибке сбил украинский Boeing 737-800, приняв его за «вражеский» самолет. Тегеран пообещал выплатить компенсации семьям всех 176 жертв авиакатастрофы и компенсировать Украине стоимость лайнера.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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