2020-01-12T08:26:34+03:00
Политика

«Диагноз»: Пушков прокомментировал слова Турчинова о сбитом в Иране украинском «Боинге»

Экс-секретарь СНБО заявил, что Россия виновата в авиакатастрофе так же, как и Иран
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о сбитом в Иране украинском «Боинге».

Напомним, экс-секретарь СНБО заявил, что Россия виновата в этой авиакатастрофе так же, как и Иран. По его версии, российские специалисты могли помогать иранским военным «при подготовке ракетной атаки».

«Всему миру очевидно, что Россия не имеет отношения к гибели украинского «Боинга». Страна-поставщик оружия не несёт ответственности за его использование. Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию», - написал Пушков на своей странице в Twitter.

«Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, накануне Иран признал, что утром 8 января по ошибке сбил украинский Boeing 737-800, приняв его за «вражеский» самолет. Тегеран пообещал выплатить компенсации семьям всех 176 жертв авиакатастрофы и компенсировать Украине стоимость лайнера.

Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

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Если бы Тегеран скрыл правду - его бы выставили террористом и агрессором, сказал эксперт kp.ru (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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