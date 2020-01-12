2020-01-12T08:09:15+03:00
Общество

Ведущие банки России отказываются выдавать кредиты в магазинах

Компании делают ставку на кредитные карты, которые позволяют им зарабатывать на комиссиях и скрытых процентах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Банки делают ставку на классические кредитные картыБанки делают ставку на классические кредитные картыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России стремительно сокращается число банков, которые предоставляют кредиты покупателям магазинов. Это так называемые POS-займы. Сокращать свои «представительства» в торговых точках начали еще три года назад. За этот срок, как сообщают «Известия» со ссылкой на данные «БКС Премьер», от POS-кредитов отказались «Альфа-банк», «Сбербанк» и «Росбанк». Из топ-30 крупнейших банков страны только три продолжали в 2019 году выдавать займы в магазинах: Тинькофф банк, Почта Банк и Хоум Кредит банк.

И дело оказалось не в том, что такие займы являются рискованными для банков – скорее наоборот. По данным Центробанка доля таких кредитов с просрочкой за три квартала 2019 года – 4,2 процента. Просрочка по наличным – 6,3 процента, по кредитным картам – 9,4 процента. Именно на последние, кредитные карты, в банках и делают ставку. Все потому что на них, несмотря на большую долю просрочек, банки могут заработать больше всего – причина в комиссиях и скрытых процентах.

- Наблюдается тенденция по увеличению времени, в течение которого клиент не платит проценты, так называемого грейс-периода,- рассказал «Известиям» старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. -Банки подсаживают клиентов на кредитки, что впоследствии увеличивает комиссионные доходы, так как условия и проценты не всегда понятны гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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