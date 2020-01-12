CNN: Американцы спрятались в бункере за 2,5 часа до ракетного удара Ирана

12 Янв. 2020 2020-01-12T08:27:56+03:00

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Американские военные знали о готовящемся нападении на авиабазу Аль-Асад в Ираке. Об этом сообщает CNN. Напомним, в ночь 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по двум базам. Позже президент США Дональд Трамп объявил, что никто не пострадал, однако, журналисты предположили – дело не только в «чуде». Официально власти сообщили – снаряды упали на землю, а не на здания. Всего 24 ракеты пущены по базе, часть не долетела до цели, но остальные только сделали, что оставили воронки в земле рядом с американской базой. Такое «непопадание в цель» объяснили желанием Ирана не усугублять ситуацию – якобы ракеты были управляемыми и их намеренно не пустили в здания.

Теперь в CNN утверждают, что военные США были оповещены о нападении за 2,5 часа:

- Американские войска знали, что на их базе будет нападение - они просто не знали, какова будет атака, - сообщают в издании.- Офицеры назвали это «чудом», что на взорванной площадке никто не пострадал, ракеты приземлились всего в нескольких метрах от бункеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753524" frameborder="0"></iframe> Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU