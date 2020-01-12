2020-01-12T08:27:56+03:00
В мире

CNN: Американцы спрятались в бункере за 2,5 часа до ракетного удара Ирана

По версии издания, военные США знали об атаке на авиабазу Аль-Асад
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Нападение на американскую базу произошло 8 январяНападение на американскую базу произошло 8 январяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американские военные знали о готовящемся нападении на авиабазу Аль-Асад в Ираке. Об этом сообщает CNN. Напомним, в ночь 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по двум базам. Позже президент США Дональд Трамп объявил, что никто не пострадал, однако, журналисты предположили – дело не только в «чуде». Официально власти сообщили – снаряды упали на землю, а не на здания. Всего 24 ракеты пущены по базе, часть не долетела до цели, но остальные только сделали, что оставили воронки в земле рядом с американской базой. Такое «непопадание в цель» объяснили желанием Ирана не усугублять ситуацию – якобы ракеты были управляемыми и их намеренно не пустили в здания.

Теперь в CNN утверждают, что военные США были оповещены о нападении за 2,5 часа:

- Американские войска знали, что на их базе будет нападение - они просто не знали, какова будет атака, - сообщают в издании.- Офицеры назвали это «чудом», что на взорванной площадке никто не пострадал, ракеты приземлились всего в нескольких метрах от бункеров.

Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
CNN: Американцы спрятались в бункере за 2,5 часа до ракетного удара Ирана
Ведущие банки России отказываются выдавать кредиты в магазинах
Климатологи объяснили, почему климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах
После стрельбы на авиабазе во Флориде из США вышлют саудовских военных
Трамп опубликовал в твиттер пост на языке фарси для поддержки протестующих в Ираке
«Диагноз»: Пушков прокомментировал слова Турчинова о сбитом в Иране украинском «Боинге»
«Я об этом даже не думаю»: Абэ не намерен переизбираться на четвертый срок
WSJ: США пригрозили Ираку лишить доступа к средствам от продажи нефти
«Народ бездельничает»: Горбачев предложил отменить новогодние каникулы в России
В госдепартаменте рассказали о стратегии США в отношении Ирана
Объявленное в Ливии прекращение огня нарушено