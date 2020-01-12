В Центробанке объяснили механизм перевода накоплений в новую пенсионную систему

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:58:24+03:00

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В ЦБ рассказали, что Пенсионные накопления можно будет перевести на счет гарантированного пенсионного плана (ГПП). Причем сделать это возможно без потери дохода и в режиме онлайн. Об этом «Российской газете» сообщил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

Если средства копились на одном счете, и человек захочет перевести деньги на другой, то перевод произойдет через пять лет после подачи заявления. Но при этом новые платежи будут поступать уже на новый, выбранный заявителем счет. Такая же схема действует и для так называемых "молчунов", тех, кто изначально не переводил никуда свои пенсионные накопления, оставив их в ПФР.

После перевода на счет гарантированного пенсионного плана (ГПП) россиянин сможет отслеживать состояние своего счета со своего смартфона. В этом приложении есть также пенсионный калькулятор, с помощью которого можно будет просчитать размер будущей пенсии.

- Гражданин будет в онлайне видеть состояние счета, получать информацию, что на этот счет зачислены денежные средства. Это удобная система, дающая осязаемость пенсионных накоплений для человека, -объяснил Швецов.

Ранее в Банке России объяснили, что ГПП позволит работнику увеличивать накопления, откладывая часть своей зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU