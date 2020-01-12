В Сергиевом -Посаде произошел пожар на складе с металлом

12 Янв. 2020 2020-01-12T10:14:13+03:00

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Крупный пожар произошел 12 января в Сергиевом-Посаде. Как сообщает пресс-служба МЧС, огонь вспыхнул в ангаре, где хранили металлолом. Строение одноэтажное и расположено отдельно от других зданий, поэтому угрозы распространения огня не было.

Чтобы потушить пожар, сотрудникам МЧС потребовалось 35 человек и 10 единиц техники – площадь пожара составила 1 тыс.кв.метров.

В ведомстве рассказали, что ангар расположен в промзоне. Внутри склада хранили алюминий.

- Пострадавших нет,- сообщили в МЧС.

Сайт kp.ru писал, что 7 января в Раненском районе пожарные тушили бытовки. Огонь в деревне Нестерово вспыхнул около пяти утра. Несмотря на то, что пламя удалось потушить в течение 20 минут после поступления сообщения о возгорании, жертв избежать не удалось - погибли восемь человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754190" frameborder="0"></iframe> Склад с металлом загорелся в Сергиевом Посаде.

ИСТОЧНИК KP.RU