Роспотребнадзор: физическая нагрузка вполовину снижает вероятность заболеть Альцгеймером

12 Янв. 2020 2020-01-12T10:28:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Умственная активность, постоянное общение, хороший сон, умение справляться со стрессом и физические нагрузки являются ключевыми для профилактики развития болезни Альцгеймера, особенно для людей старше 65 лет. Если генетической предрасположенности к этому заболеванию и естественных возрастных изменений невозможно избежать, то вот другие факторы, влияющие на риск болезни, находятся целиком в наших руках.

- Регулярные физические упражнения способствуют снижению риска развития болезни Альцгеймера на 50 процентов. Более того, физическая активность способствует замедлению дальнейшего ухудшения состояния тех, у кого уже начались проявления заболевания, - рассказали в Роспотребнадзоре, эти пять условий ведомства. По мнению специалистов Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения, для пожилых людей подходящими могут считаться такие нагрузки, как упражнения на равновесие не менее трех раз в неделю, чтобы предотвращать падения, упражнения на основные группы мышц, в том числе и силовые - не менее двух раз в неделю. Разумеется, если пожилой человек в силу физических возможностей просто не может позволить себе такие нагрузки, то их можно и нужно облегчать. Но совсем лишать себя физической активности не стоит.

Болезнь Альцгеймера - необратимое прогрессирующее расстройство головного мозга, в большинстве вызывающее также и деменцию у людей пожилого возраста. Лекарства от самой болезни Альцгеймера всё ещё не существует, а вот больных по всему миру, как сообщают в Роспотребнадзоре - около 48 миллионов. Ранее исследователь Медицинской школы Гарварда и МГУ Александр Тышковский рассказывал сайту kp.ru о новейших способах продлить здоровую и активную жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU