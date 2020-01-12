Эксперты предупредили об активности вируса Shopper для смартфонов

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:54:48+03:00

Известно, что "троянец" оставляет от лица реальных пользователей фейковые отзывы, может устанавливать приложения и регистрироваться в магазинах Фото: REUTERS

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В России зафиксировали вспышку активности вируса Shopper, который поражает смартфоны с операционной базой Android. Цель зловредной программы - размещать от лица пользователя рекламные объявления, регистрировать пользователя без его ведома в приложениях магазинов, скачивать на устройство определенные программы, оставлять фейковые отзывы на программы в Google Play.

- Троянец может попадать на устройство из мошеннических рекламных объявлений или из сторонних магазинов приложений при попытке скачать якобы легитимную программу. Вредонос притворяется системным ПО, например сервисами для очистки и ускорения работы смартфона, и маскируется под приложение с названием ConfigAPKs. Троянец собирает информацию об устройстве жертвы и отправляет её на серверы злоумышленников, - рассказали в "Лаборатории". Также специалисты компании отметили, что Shopper крайне активен именно на территории России - доля наших пользователей, пораженных этим вирусом составила 31%. На втором месте Бразилия - 18%. Замыкает тройку попавших под удар Shopper Индия - на её долю пришлось 13% "зараженных" пользователей.

Эксперты рекомендуют очень внимательно устанавливать новые приложения только из проверенных официальных источников, а также не вестись на незнакомые рекламные рассылки. Ранее kp.ru предупреждал читателей, что в мессенджере Whatsapp ведется распространение вируса, маскирующегося под новогодние поздравления.

ИСТОЧНИК KP.RU