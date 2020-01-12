В Чешском ресторане 13 человек отравились угарным газом
В чешском городе Яблонец-над-Нисоу произошло массовое отравление угарным газом в ресторане. Все пострадавшие – посетители заведения. Вечером 11 января клиенты ресторана обратились к администрации с жалобами на плохое самочувствие. Когда приехали медики, то оказалось, что помощь требуется 13 гостям заведения. Одна из женщин была в тяжелом состоянии, ее отправили в гипербарическую камеру.
- По прибытии медики зафиксировали повышенные показатели датчиков, измеряющих уровень СО. Сразу после этого в ресторан были вызваны работники пожарной охраны и полиции, - приводит заявление представителя службы скорой помощи Михаэля Георгиева РИА Новости.
Основной причиной произошедшего предварительно считают сбой в работе системы газового отопления. В ночь с 11 на 12 января пожарные проветрили помещение и проверили работу газового оборудования.
Ранее в американском ресторане один человек погиб и 10 пострадали в результате отравления чистящим средством.
ИСТОЧНИК KP.RU