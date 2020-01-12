Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб на гонках "Дакар"

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:10:03+03:00

Одна из последних фотографий Паулу Гонсалвеша, сделанная во время гонок "Дакар" 2020 года Фото: REUTERS

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Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш трагически погиб во время седьмого этапа ралли-марафона "Дакар". Об этом сообщила пресс-служба гоночных соревнований. Спортсмен разбился на мотоцикле во время этапа соревнований, ему было 40 лет.

- Организаторы получили сигнал в 10:08 и отправили медицинский вертолет, который добрался до гонщика в 10:16 и обнаружил его без сознания после остановки сердца. После проведения реанимационных мероприятий на месте, участник был доставлен на вертолете в больницу Лейла, где он, к сожалению, был объявлен мертвым, - заявили в пресс-службе "Дакар".

Паулу Гонсалвеш участвовал в мотогонках "Дакар" с 2006 года, эти гонки стали для него тринадцатыми. Лучший свой результат португальский спортсмен показал в 2015 году, он тогда занял второе место в общем зачете мотоциклистов по итогам ралли-рейда.

Смерть Паулу Гонсалвеша стала двадцать девятой за всю историю гонок "Дакар". До этого трагического случая в том же 2015 году разбился польский мотогонщик Михал Херник.

ИСТОЧНИК KP.RU