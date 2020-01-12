"В НАТО устали от США":Госдума оценила призыв министра Британии не полагаться на Америку

12 Янв. 2020 2020-01-12T16:07:43+03:00

По мнению депутата, Великобритания должна рассматривать вопрос независимости в военной сфере от Штатов

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Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Штаты могут углубить изоляционистскую политику. И в связи с этим, по мнению министра, Британия должна быть готова меньше опираться на американскую помощь.

Чепа отметил, что "в НАТО во многом устали от давления США", пишет RT.

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ИСТОЧНИК KP.RU