2020-01-12T17:29:10+03:00
Звезды

"Я прекрасно себя чувствую!": Галина Польских опровергла сообщения о своей госпитализации

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что актрисе вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Я прекрасно себя чувствую!": Галина Польских опровергла сообщения о своей госпитализации"Я прекрасно себя чувствую!": Галина Польских опровергла сообщения о своей госпитализацииФото: Борис КУДРЯВОВ
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Советская и российская актриса Галина Польских опровергла информацию о своей госпитализации. Напомним, ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что артистке 12 января вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия.

- Это ошибка, я прекрасно себя чувствую и нахожусь дома, - лаконично подчеркнула Польских.

Напомним, актриса Галина Польских дебютировала в фильме Юрия Карасика "Дикая собака Динго". Польских сыграла более 150 ролей в кино, в том числе в таких легендарных фильмах, как: "Я шагаю по Москве", "Верность", "Журналист", "По семейным обстоятельствам", "Суета сует", "Белые росы", пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что прошлым летом актриса Галина Польских впервые рассказала о трагедии с внуком. Молодой человек ехал на мотоцикле и врезался в отбойник. Звезда фильма "Я шагаю по Москве" внука Филиппа до пяти лет воспитывала сама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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"Я прекрасно себя чувствую!": Галина Польских опровергла сообщения о своей госпитализации
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