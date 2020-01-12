В немецком Дортмунде эвакуируют тысячи местных жителей из-за бомб времен Второй мировой войны

12 Янв. 2020 2020-01-12T17:52:07+03:00

Местные власти сообщили, что свои дома покинут около 14 тысяч людей

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Власти немецкого города Дортмунд сообщили об эвакуации населения из-за четырех авиабомб времен Второй мировой войны.

Уточняется, что около 14 тысяч местных жителей покинут на время свои дома из-за опасных находок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754265" frameborder="0"></iframe> Водитель ищет парковку в эвакуированном районе Дортмунда.

На время эвакуации полностью прекращено железнодорожное сообщение с городом. Местные власти отметили, что данная эвакуация является одной из крупнейших в истории города, уточняется в Twitter.

Около 14 тысяч местных жителей покинут на время свои дома из-за опасной находкиФото: Twitter.com

Местные власти уточняют, что в конце Второй мировой войны на нацистскую Германию было сброшено более 2 миллионов бомб различных калибров. Более 20% из них не разорвались. Несколько раз в год местные рабочие обнаруживают снаряд при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте прошлого года в Германии тысячи человек были эвакуированы из-за бомбы. Похожие ситуации произошли в трех европейских городах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754259" frameborder="0"></iframe> Тысячи жителей Дортмунда эвакируют из-за неразорвавшихся снарядов времён Второй мировой войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU