2020-01-12T17:52:07+03:00
В мире

В немецком Дортмунде эвакуируют тысячи местных жителей из-за бомб времен Второй мировой войны

Местные власти сообщили, что свои дома покинут около 14 тысяч людей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В немецком Дортмунде эвакуируют тысячи местных жителей из-за бомб времен Второй мировой войныВ немецком Дортмунде эвакуируют тысячи местных жителей из-за бомб времен Второй мировой войныФото: Twitter.com
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Власти немецкого города Дортмунд сообщили об эвакуации населения из-за четырех авиабомб времен Второй мировой войны.

Уточняется, что около 14 тысяч местных жителей покинут на время свои дома из-за опасных находок.

Водитель ищет парковку в эвакуированном районе Дортмунда.

На время эвакуации полностью прекращено железнодорожное сообщение с городом. Местные власти отметили, что данная эвакуация является одной из крупнейших в истории города, уточняется в Twitter.

Около 14 тысяч местных жителей покинут на время свои дома из-за опасной находки Фото: Twitter.com

Около 14 тысяч местных жителей покинут на время свои дома из-за опасной находкиФото: Twitter.com

Местные власти уточняют, что в конце Второй мировой войны на нацистскую Германию было сброшено более 2 миллионов бомб различных калибров. Более 20% из них не разорвались. Несколько раз в год местные рабочие обнаруживают снаряд при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте прошлого года в Германии тысячи человек были эвакуированы из-за бомбы. Похожие ситуации произошли в трех европейских городах.

Тысячи жителей Дортмунда эвакируют из-за неразорвавшихся снарядов времён Второй мировой войны.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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