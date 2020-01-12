В Риме запретили продавать сувениры и фастфуд у популярных туристических достопримечательностей
Так местные власти планируют бороться с "овертуризмом"
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Римские власти запретили продавать сувениры, напитки и фастфуд у популярных туристических достопримечательностей в рамках борьбы с "овертуризмом".
- Теперь у популярных достопримечательностей города, среди которых Испанская лестница, Пантеон и Пьяцца Навона, запрещено торговать сувенирами, напитками и фастфудом, - пишут местные СМИ.
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ИСТОЧНИК KP.RU