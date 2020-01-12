2020-01-12T17:39:04+03:00
В мире

В Риме запретили продавать сувениры и фастфуд у популярных туристических достопримечательностей

Так местные власти планируют бороться с "овертуризмом"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Римские власти запретили продавать сувениры, напитки и фастфуд у популярных туристических достопримечательностей в рамках борьбы с "овертуризмом".

- Теперь у популярных достопримечательностей города, среди которых Испанская лестница, Пантеон и Пьяцца Навона, запрещено торговать сувенирами, напитками и фастфудом, - пишут местные СМИ.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Риме запретили продавать сувениры и фастфуд у популярных туристических достопримечательностей
"Пригласите, он приедет": Путин в ответ на шутку Асада предложил пригласить Трампа в Дамаск
В немецком Дортмунде эвакуируют тысячи местных жителей из-за бомб времен Второй мировой войны
"Я прекрасно себя чувствую!": Галина Польских опровергла сообщения о своей госпитализации
"Ищу спутницу для полета на Луну": Японский миллиардер объявил конкурс на космическое путешествие с ним
Глава МВД Украины заявил о задержании убийц Амины Окуевой
"В НАТО устали от США":Госдума оценила призыв министра Британии не полагаться на Америку
"Заметное дружелюбие": В Германии обсуждают итоги встречи Путина и Меркель
США заявили о разрушении российского "спутника-убийцы"
Миллер подтвердил, что «Северный поток-2» возможно достроить своими силами
Спасти маленьких кенгуру: С неба в Австралии посыпалась морковка небесная
Нетаньяху обвинил власти Ирана во лжи о крушении самолета в Тегеране
Вулкан Тааль проснулся на Филиппинах, власти начали эвакуацию жителей
Принц Уильям о решении Гарри «выйти из семьи»: «Я обнимал брата всю жизнь, но теперь мы отдельные лица»
Президент Абхазии обжалует решение ЦИК о повторных выборах
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб на гонках "Дакар"
В Пентагоне боятся отстать по уровню развития от вооруженных сил России и Китая
В Чешском ресторане 13 человек отравились угарным газом
Хватит платить за эти блюда: шеф-повара рассказали, что лучше не заказывать в итальянских ресторанах
На Жулебинском бульваре в Москве сгорел Bentley
Эксперты предупредили об активности вируса Shopper для смартфонов
Выборы президента Абхазии назначили на 22 марта
Представители Горбачева опровергли, что он выступал за отмену новогодних каникул в России
Пошел на траурный митинг, пришел на демонстрацию: Посол Великобритании в Тегеране объяснил свое задержание