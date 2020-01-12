12 Янв. 2020 2020-01-12T18:48:15+03:00

Кремль: Путин и Макрон по телефону обсудили ливийскую проблематику Фото: REUTERS

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В Кремле сообщили, что российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудили ливийскую проблематику.

- В контексте российско-турецких договоренностей подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня, - отметили в администрации российского президента.

В ходе разговора лидеры продолжили обсуждение актуальных международных вопросов.

Более того, после звонка Макрона, Путин также побеседовал с премьером Италии Джузеппе по телефону на тему Ливии.

- Выражена готовность содействовать результативному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии, - сообщили в Кремле.

Стороны подтвердили готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Путин обсудил ситуацию в Ливии с наследным принцем Абу-Даби и эмиром Катара. Президент России рассказал о результатах переговоров с президентом Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU