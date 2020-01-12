Кремль: Путин и Макрон по телефону обсудили ливийскую проблематику
В Кремле сообщили, что российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудили ливийскую проблематику.
- В контексте российско-турецких договоренностей подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня, - отметили в администрации российского президента.
В ходе разговора лидеры продолжили обсуждение актуальных международных вопросов.
Более того, после звонка Макрона, Путин также побеседовал с премьером Италии Джузеппе по телефону на тему Ливии.
- Выражена готовность содействовать результативному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии, - сообщили в Кремле.
Стороны подтвердили готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Путин обсудил ситуацию в Ливии с наследным принцем Абу-Даби и эмиром Катара. Президент России рассказал о результатах переговоров с президентом Турции.
ИСТОЧНИК KP.RU