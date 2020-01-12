Трамп призвал иранские власти не убивать протестующих
Американский лидер также рекомендовал политикам позволить представителям СМИ свободно перемещаться по стране
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Американский лидер Дональд Трамп призвал власти Ирана "остановить убийство" участников митингов, а также включить в стране интернет и позволить представителям СМИ свободно перемещаться по стране.
- Вы уже убили и посадили в тюрьму тысячи, мир смотрит. Включите обратно интернет и разрешите журналистам свободно передвигаться! Остановите убийство вашего замечательного иранского народа! - заявил Трамп в своих соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU