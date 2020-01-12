2020-01-12T20:44:33+03:00
В мире

Трамп призвал иранские власти не убивать протестующих

Американский лидер также рекомендовал политикам позволить представителям СМИ свободно перемещаться по стране
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американский лидер Дональд Трамп призвал власти Ирана "остановить убийство" участников митингов, а также включить в стране интернет и позволить представителям СМИ свободно перемещаться по стране.

- Вы уже убили и посадили в тюрьму тысячи, мир смотрит. Включите обратно интернет и разрешите журналистам свободно передвигаться! Остановите убийство вашего замечательного иранского народа! - заявил Трамп в своих соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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