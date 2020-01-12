2020-01-12T21:00:09+03:00
Общество

Следственный комитет установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

В ведомстве заявили, что в трагедии виноват командир экипажа Денис Евдокимов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов заявил, что ведомство пришло к выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов. Уточняется, что продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.

- Продолжения [расследования] не будет. У нас есть заключение экспертов о четкой причине, почему произошла эта трагедия. Мы изучили доводы авиакомпании и самого пилота, - отметил Краснов.

Глава "Сухого" рассказал, почему никто еще не подошел к SSJ-100 вплотную.Президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Владимир Присяжнюк рассказал, как проходит поисково-спасательная операция в районе падения SSJ-100. Накануне самолет врезался в вертикальный склон горы Салак в ИндонезииРуслан РАХМАНГУЛОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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