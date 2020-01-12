Следственный комитет установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов заявил, что ведомство пришло к выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов. Уточняется, что продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.
- Продолжения [расследования] не будет. У нас есть заключение экспертов о четкой причине, почему произошла эта трагедия. Мы изучили доводы авиакомпании и самого пилота, - отметил Краснов.
Глава "Сухого" рассказал, почему никто еще не подошел к SSJ-100 вплотную.Президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Владимир Присяжнюк рассказал, как проходит поисково-спасательная операция в районе падения SSJ-100. Накануне самолет врезался в вертикальный склон горы Салак в ИндонезииРуслан РАХМАНГУЛОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU