Следственный комитет установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

12 Янв. 2020 2020-01-12T21:00:09+03:00

В ведомстве заявили, что в трагедии виноват командир экипажа Денис Евдокимов

Изменить размер текста: A A

Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов заявил, что ведомство пришло к выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов. Уточняется, что продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.

- Продолжения [расследования] не будет. У нас есть заключение экспертов о четкой причине, почему произошла эта трагедия. Мы изучили доводы авиакомпании и самого пилота, - отметил Краснов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.kp.ru/video/embed/472389" frameborder="0"></iframe> Глава "Сухого" рассказал, почему никто еще не подошел к SSJ-100 вплотную.Президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Владимир Присяжнюк рассказал, как проходит поисково-спасательная операция в районе падения SSJ-100. Накануне самолет врезался в вертикальный склон горы Салак в ИндонезииРуслан РАХМАНГУЛОВ

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU