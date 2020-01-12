2020-01-12T23:02:36+03:00
В мире

Парламент Абхазии рассмотрит отставку президента Хаджимбы

Соответствующее заявление сделал спикер Валерий Кварчия
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Парламент Абхазии рассмотрит отставку президента ХаджимбыПарламент Абхазии рассмотрит отставку президента ХаджимбыФото: ТАСС
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Парламент Абхазии в понедельник, 13 января, рассмотрит заявление лидера республики Рауля Хаджимбы об отставке.

Соответствующее заявление сделал спикер парламента страны Валерий Кварчия. Также он рассказал о поддержке решения об исполнении обязанностей главы Абхазии до новых выборов премьер-министром республики Валерием Бганбой.

Кварчия отметил, что оно «абсолютно в рамках Конституции», пишет RT.

Вице-президент страны Аслан Барциц заявил, что такие меры необходимы для сохранения стабильности в государстве.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. Экс-премьер республики Сергей Шамба зачитал оппозиционерам заявление главы государства. Возможно, временно исполнять обязанности президента Абхазии будет премьер-министр страны. На данный момент это - вопрос переговоров, заявил спикер парламента республики Валерий Кварчия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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