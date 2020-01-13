2020-01-13T01:13:56+03:00
Происшествия

Самолет, вылетевший из Москвы в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево

По предварительным данным, экипаж лайнера принял такое решение из-за проблем с двигателем
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет вернулся в «Шереметьево» из-за возможных проблем с двигателемСамолет вернулся в «Шереметьево» из-за возможных проблем с двигателемФото: REUTERS
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В ночь на понедельник, 13 января, стало известно, что самолет Sukhoi SuperJet 100, вылетевший из столичного аэропорта «Шереметьево» в Ставрополь, вернулся назад. По предварительным данным, причиной такого решения командира воздушного судна стали проблемы с двигателем.

Лайнер благополучно приземлился, на его борту в тот момент находился 61 человек – 55 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах. По его словам, вскоре после вылета экипаж самолета SSJ-100 «заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться в Шереметьево».

«Посадка прошла в штатном режиме», - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас работники аэропорта проводят технический осмотр самолета, причины произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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