Тела погибших в авиакатастрофе «Боинга» украинцев доставят из Тегерана в Киев бортом Минобороны

13 Янв. 2020 2020-01-13T03:45:01+03:00

Самолет в Иран уже отправлен, он вернется после завершения «всех процедур», сообщил секретарь СНБО

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал, когда в Киев доставят останки одиннадцати украинцев, погибших в авиакатастрофе «Боинга» в Иране.

«Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана только по совершению всех процедур, и когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе», - написал он на своей странице в Facebook.

Данилов добавил, что все необходимые для этого специалисты «будут работать до конца», а «при необходимости будут направляться дополнительные силы».

Как писал сайт kp.ru, накануне Иран признал, что утром 8 января по ошибке сбил украинский Boeing 737-800, приняв его за «вражеский» самолет. Тегеран пообещал выплатить компенсации семьям всех жертв авиакатастрофы и компенсировать Украине стоимость лайнера.

На борту находились 176 человек из разных стран – Великобритании, Германии, Швеции, Афганистана, но большая часть погибших пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

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Если бы Тегеран скрыл правду - его бы выставили террористом и агрессором, сказал эксперт kp.ru (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU