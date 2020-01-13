Тела погибших в авиакатастрофе «Боинга» украинцев доставят из Тегерана в Киев бортом Минобороны
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал, когда в Киев доставят останки одиннадцати украинцев, погибших в авиакатастрофе «Боинга» в Иране.
«Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана только по совершению всех процедур, и когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе», - написал он на своей странице в Facebook.
Данилов добавил, что все необходимые для этого специалисты «будут работать до конца», а «при необходимости будут направляться дополнительные силы».
Как писал сайт kp.ru, накануне Иран признал, что утром 8 января по ошибке сбил украинский Boeing 737-800, приняв его за «вражеский» самолет. Тегеран пообещал выплатить компенсации семьям всех жертв авиакатастрофы и компенсировать Украине стоимость лайнера.
На борту находились 176 человек из разных стран – Великобритании, Германии, Швеции, Афганистана, но большая часть погибших пассажиров были гражданами Ирана и Канады.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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