В новогодние каникулы россияне чаще выбирались в кафе

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:38:47+03:00

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В новогодние каникулы россияне гораздо чаще выбирались в кафе, чем в другие дни. В итоге средний чек из заведений вырос: в кофейнях на 5 процентов— до 472 рублей; в кафе на 4,3% — 670 рублей; в ресторанах до 1,6 тыс.рублей.

Еда вне дома по-прежнему вне конкуренции: на нее приходится 83% от суммы всех затрат на развлечения. Такие данные отражены в аналитике одного из крупнейших операторов фискальных данных «Такском» в период с 30 декабря по 8 января.

В крупнейших российских банках подтвердили выводы и отметили, что увеличились траты не только в кафе, но и супермаркетах, кинотеатрах, а еще жители страны стали чаще покупать лотерейные билеты – их продажи выросли почти в два раза по сравнению с 2019 годом.

Еще одна тенденция – традиционно перед новым годом россияне оформляют кредиты и кредитные карты.

- В декабре 2019 года спрос на данные продукт вырос на 32% по количеству и на 82% по объему в сравнении с декабрем 2018-го, — сказали «Известиям» в пресс-службе УБРиР. — Не исключено, что кредиты оформляют для покупки подарков близким, и чтобы хорошо провести праздничные дни.

Ранее сообщалось, что россияне готовы потратить на новогодний стол 10 тысяч рублей. Но тут считается снедь для целой компании. Ведь 68% будут встречать Новый год дома с родными и друзьями.

ИСТОЧНИК KP.RU