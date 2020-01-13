2020-01-13T08:17:13+03:00
Происшествия

В нацпарке Австралии разбился легкомоторный самолет

Поиски пассажиров воздушного судна продолжаются
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет с двумя пассажирами на борту упал в АвстралииСамолет с двумя пассажирами на борту упал в АвстралииФото: REUTERS
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В национальном парке Корила к юго-западу от австралийского Брисбена обнаружили обломки легкомоторного самолета, который перестал выходить на связь в воскресенье днем.

Аварийные службы приступили к поискам воздушного судна, как только он не явился в пункт назначения вовремя. Обломки нашли лишь утром в понедельник, 13 января. Известно, что на борту вылетевшего с северного побережья штата Новый Южный Уэльс самолета находились два пассажира.

Согласно данным портала 9News, их поиски продолжаются, однако спасательная операция серьезно осложняется ландшафтом национального парка. Выжил ли кто-то в авиакатастрофе, пока неизвестно.

Напомним, что на прошлой неделе при крушении лайнера "Международных авиалиний Украины" в Тегеране погибли 176 человек, большинство из которых были гражданами Ирана и Канады.

Сайт kp.ru писал, что изначально причиной трагедии называлась техническая неисправность самолета, однако позже власти республики признали факт попадания в него ракеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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