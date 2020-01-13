2020-01-13T08:22:56+03:00
Политика

В МИД Австрии назвали неприемлемыми санкции США против Nord Stream 2

Вашингтон даже не скрывает, что действует исключительно в своих экономических интересах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США ввели санкции против Nord Stream 2США ввели санкции против Nord Stream 2Фото: REUTERS
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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг назвал неприемлемыми введенные США санкции против строительства газопровода "Северный поток — 2".

Глава ведомства заявил, что проект способствует диверсификации энергоснабжения Европы и никак не ущемляет интересы Украины. Более того, Вашингтон даже не скрывает того, что действует исключительно из собственных экономических соображений

"Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо", - сказал министр в интервью газете Die Presse.

По его словам, хоть США и планируют поставлять свой сжиженный газ в Европу, у стран Евросоюза "другие интересы".

"Мы не можем продолжать использовать методы 30-летней давности. Мир стал многополярным", - подытожил Шалленберг.

Сайт kp.ru писал, что пока Украина благодарит США за санкции против Nord Stream 2, десятки других стран мира критикуют такое решение. Европа просит американцев не вмешиваться в их дела.

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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