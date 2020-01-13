2020-01-13T08:00:10+03:00
Общество

В магазинах появятся индикаторы повторной заморозки рыбы

Разработка принадлежит российским ученым
Елена АКИМОВА
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В магазинах будут проверять рыбу на повторную заморозкуВ магазинах будут проверять рыбу на повторную заморозкуФото: Евгения ГУСЕВА
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В российских магазинах начали тестировать разработку российских ученых – термометка определят размораживалась ли рыба при перевозе и хранении. В отличие от дорогих зарубежных аналогов российская техника не превышает по стоимости пять тысяч рублей, так что ее внедрение не отразится на конечном покупателе.

Пока опробовать новинку вызвались в одной из крупных торговых сетей, массовое производство и применение разработки может начаться уже в 2020 году.

Эксперты делятся, что большая часть рыбы и морепродуктов поступает в российские магазины в замороженном виде, но в 5 процентах это правило нарушается. Подобные отклонения от нормы могут приводит к пищевым отравлениям.

- Самые простые китайские термометки стоят от 100 тысяч рублей. На удалось снизить стоимость в несколько раз, добиться этого помогло использование доступных материалов и оригинальные инженерные решения, - рассказал «Известиям» директор компании «Криотех» Иван Мутас.

Основной действующий элемент - раствор солей гликолевой кислоты, который находится в специальной стеклянной капсуле.

— При заморозке продукта до –18°C жидкость в сосуде застывает и расширяется. Капсула разрушается, но пока солевой раствор остается в твердом состоянии, индикатор не фиксирует никаких проблем, — пояснил директор Инжинирингового химико-технологического центра Томского государственного университета Алексей Князев. — Это решение делает метки самоактивирующимися, что значительно упрощает их массовое применение.

Если же температура близится к нулю, то жидкость оттаивает и начинает контактировать со специальным индикатором из целлюлозы, окрашивая его в зеленый цвет. Это сигнализирует о любом нарушении температурного режима. Если же «потепление» длилось долго, то индикатор окрашивает все три метки, что говорит об опасности продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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