В МИД РФ призвали россиян, отдыхающих на Филиппинах, связаться со своими авиакомпаниями

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:36:00+03:00

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В МИД предупредили российских туристов, которые отдыхают на Филиппинах, что стоит связаться со своими авиакомпаниями касательно возвращения домой.

Вулкан Тааль проснулся 12 января

Из-за проснувшегося вулкана Тааль закрыт международный аэропорт республики, огромные столпы пепла и дыма затрудняют видимость.

Вулкан пробудился накануне, он расположен всего в 100 километрах от столицы. Местные жители уже ощутили несколько сильных подземных толчков. Власти принимают решение об эвакуации населения близлежащих населенных пунктов.

из-за густого дыма и пепла приостановлена работа международного аэропорта

В зоне переселения оказалось почти 80 тысяч человек.

Пока данных о погибших и пострадавших не поступало, сообщает Пятый канал.

Пока сообщений о жертвах и разрушениях не поступало

По информации вулканологов, после активной фазы выбросов пепла и пыли Тааль начинает извергать лаву.

philippi2220 Вулкан тааль

ИСТОЧНИК KP.RU