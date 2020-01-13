2020-01-13T08:36:00+03:00
Происшествия

В МИД РФ призвали россиян, отдыхающих на Филиппинах, связаться со своими авиакомпаниями

Из-за проснувшегося вулкана Тааль закрыт международный аэропорт [фото, видео]
Елена АКИМОВА
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НА Филиппинах проснулся вулкан ТаальНА Филиппинах проснулся вулкан ТаальФото: REUTERS
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В МИД предупредили российских туристов, которые отдыхают на Филиппинах, что стоит связаться со своими авиакомпаниями касательно возвращения домой.

Вулкан Тааль проснулся 12 января

Вулкан Тааль проснулся 12 января

Из-за проснувшегося вулкана Тааль закрыт международный аэропорт республики, огромные столпы пепла и дыма затрудняют видимость.

Вулкан пробудился накануне, он расположен всего в 100 километрах от столицы. Местные жители уже ощутили несколько сильных подземных толчков. Власти принимают решение об эвакуации населения близлежащих населенных пунктов.

из-за густого дыма и пепла приостановлена работа международного аэропорта

из-за густого дыма и пепла приостановлена работа международного аэропорта

В зоне переселения оказалось почти 80 тысяч человек.

Пока данных о погибших и пострадавших не поступало, сообщает Пятый канал.

Пока сообщений о жертвах и разрушениях не поступало

Пока сообщений о жертвах и разрушениях не поступало

По информации вулканологов, после активной фазы выбросов пепла и пыли Тааль начинает извергать лаву.

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Вулкан тааль
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ИСТОЧНИК KP.RU

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