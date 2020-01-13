В МИД РФ призвали россиян, отдыхающих на Филиппинах, связаться со своими авиакомпаниями
В МИД предупредили российских туристов, которые отдыхают на Филиппинах, что стоит связаться со своими авиакомпаниями касательно возвращения домой.
Вулкан Тааль проснулся 12 января
Из-за проснувшегося вулкана Тааль закрыт международный аэропорт республики, огромные столпы пепла и дыма затрудняют видимость.
Вулкан пробудился накануне, он расположен всего в 100 километрах от столицы. Местные жители уже ощутили несколько сильных подземных толчков. Власти принимают решение об эвакуации населения близлежащих населенных пунктов.
из-за густого дыма и пепла приостановлена работа международного аэропорта
В зоне переселения оказалось почти 80 тысяч человек.
Пока данных о погибших и пострадавших не поступало, сообщает Пятый канал.
Пока сообщений о жертвах и разрушениях не поступало
По информации вулканологов, после активной фазы выбросов пепла и пыли Тааль начинает извергать лаву.
ИСТОЧНИК KP.RU