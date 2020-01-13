Пожар в бане в Клину: один ребенок погиб, двое получили ожоги

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:06:18+03:00

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В минувшее воскресенье, 12 декабря, в бане в деревне Аксеново городского округа Клин произошел пожар. В огне погиб 14-летний учащийся 7 класса.

Труп ребенка был обнаружен уже после того, как здание потушили. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Друзья погибшего, семиклассники в возрасте 13 и 14 лет, получили термические ожоги лица и кистей и были доставлены в Клинскую городскую больницу. Об их состоянии пока неизвестно.

Что касается причины возникновения пожара, то, согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, могло иметь место неосторожное обращение с огнём.

Сайт kp.ru писал, что тем же вечером в Тверской области загорелся загородный комплекс "Конаково Ривер Клаб". Пожару был присвоен второй уровень сложности. По предварительной информации, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU