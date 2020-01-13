2020-01-13T10:48:47+03:00
Политика

МИД России подтвердил предстоящую встречу Сараджа и Хафтара в Москве

Переговоры противоборствующих ливийских сторон пройду под эгидой министров РФ и Турции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа ХафтарКомандующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа ХафтарФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Москве состоится встреча главы Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Они оба примут участие в переговорах в понедельник, 13 января. Контакты будут установлены под эгидой министров иностранных дел и обороны России и Турции. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В контексте реализации инициативы президентов РФ и Турции, о которой было объявлено по итогам саммита в Стамбуле, сегодня в Москве состоятся межливийские контакты", - цитирует ТАСС представителя ведомства.

Ожидается, что в переговорах примут участие не только Сарадж и Хафтар, но и представители других сторон конфликта.

Сайт kp.ru писал, что сейчас в Ливии фактически царит двоевластие. Армия и правительство воют между собой. На запланированной в Москве встрече стороны ЛНА и ПНС хотят обсудить с российским руководством урегулирование сложившейся в республике ситуации. Это особенно актуально на фоне того, что недавнее перемирие было сорвано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вучич рассказал о доходах Сербии от транзита через "Турецкий поток"
Курс рубля 13 января 2020 года вырос по отношению к доллару
Боевики обстреляли Алеппо после введения режима прекращения огня
Названы регионы России с самыми дорогими гостиницами
Климкин назвал Украину сырьевым придатком Европы
МИД России подтвердил предстоящую встречу Сараджа и Хафтара в Москве
Больше всего российскую водку покупают в Великобритании, Германии и Украине
Пожар в бане в Клину: один ребенок погиб, двое получили ожоги
Лех Валенса: Польша должна признать - Освенцим освободила Красная армия
Комедия "Холоп" обогнала фильм "Т-34" по кассовым сборам в России
В МИД РФ призвали россиян, отдыхающих на Филиппинах, связаться со своими авиакомпаниями
Умер Константин Бромберг, режиссер фильма "Приключения Электроника"
Пентагон признал, что не располагал данными о планах Сулеймани атаковать посольства США
В магазинах появятся индикаторы повторной заморозки рыбы
В МИД Австрии назвали неприемлемыми санкции США против Nord Stream 2
В нацпарке Австралии разбился легкомоторный самолет
В новогодние каникулы россияне чаще выбирались в кафе
Структура оплаты труда учителей в России изменится
Сотовые операторы начали повышать стоимость своих тарифов
США хотят заключить сделку с талибами* в этом году
В Биробиджане, Владивостоке и Хабаровске снова эвакуируют школы из-за сообщений о «минировании»
Ливийский фельдмаршал Хафтар прилетел в Москву
США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме
Тела погибших в авиакатастрофе «Боинга» украинцев доставят из Тегерана в Киев бортом Минобороны