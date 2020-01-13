МИД России подтвердил предстоящую встречу Сараджа и Хафтара в Москве

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:48:47+03:00

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В Москве состоится встреча главы Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Они оба примут участие в переговорах в понедельник, 13 января. Контакты будут установлены под эгидой министров иностранных дел и обороны России и Турции. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В контексте реализации инициативы президентов РФ и Турции, о которой было объявлено по итогам саммита в Стамбуле, сегодня в Москве состоятся межливийские контакты", - цитирует ТАСС представителя ведомства.

Ожидается, что в переговорах примут участие не только Сарадж и Хафтар, но и представители других сторон конфликта.

Сайт kp.ru писал, что сейчас в Ливии фактически царит двоевластие. Армия и правительство воют между собой. На запланированной в Москве встрече стороны ЛНА и ПНС хотят обсудить с российским руководством урегулирование сложившейся в республике ситуации. Это особенно актуально на фоне того, что недавнее перемирие было сорвано.

ИСТОЧНИК KP.RU