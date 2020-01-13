2020-01-13T10:54:58+03:00
Политика

Климкин назвал Украину сырьевым придатком Европы

Экс-глава МИД считает, что стране нужно экспортировать больше готовой продукции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Экс-глава МИД Украины Павел КлимкинЭкс-глава МИД Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Высокие показателя экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Европу свидетельствуют лишь о том, что страна стала сырьевым придатком ЕС. Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел незалежной Павел Климкин

"Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток, — написал экс-глава ведомства у себя в микроблоге в Twitter.

По его мнению, Украина должна поставлять больше готовой продукции, например, колбасы, кетчупа и печенья.

Согласно докладу Еврокомиссии о состоянии торговли агропромышленной продукцией за 2019 год, Украина входит в тройку крупнейших экспортеров сельхозпродукции в страны ЕС наряду с Бразилией и США. Это при том, что еще недавно в Киеве признались в экспорте картофеля из Африки. Об этом писал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вучич рассказал о доходах Сербии от транзита через "Турецкий поток"
Курс рубля 13 января 2020 года вырос по отношению к доллару
Боевики обстреляли Алеппо после введения режима прекращения огня
Названы регионы России с самыми дорогими гостиницами
Климкин назвал Украину сырьевым придатком Европы
МИД России подтвердил предстоящую встречу Сараджа и Хафтара в Москве
Больше всего российскую водку покупают в Великобритании, Германии и Украине
Пожар в бане в Клину: один ребенок погиб, двое получили ожоги
Лех Валенса: Польша должна признать - Освенцим освободила Красная армия
Комедия "Холоп" обогнала фильм "Т-34" по кассовым сборам в России
В МИД РФ призвали россиян, отдыхающих на Филиппинах, связаться со своими авиакомпаниями
Умер Константин Бромберг, режиссер фильма "Приключения Электроника"
Пентагон признал, что не располагал данными о планах Сулеймани атаковать посольства США
В магазинах появятся индикаторы повторной заморозки рыбы
В МИД Австрии назвали неприемлемыми санкции США против Nord Stream 2
В нацпарке Австралии разбился легкомоторный самолет
В новогодние каникулы россияне чаще выбирались в кафе
Структура оплаты труда учителей в России изменится
Сотовые операторы начали повышать стоимость своих тарифов
США хотят заключить сделку с талибами* в этом году
В Биробиджане, Владивостоке и Хабаровске снова эвакуируют школы из-за сообщений о «минировании»
Ливийский фельдмаршал Хафтар прилетел в Москву
США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме
Тела погибших в авиакатастрофе «Боинга» украинцев доставят из Тегерана в Киев бортом Минобороны