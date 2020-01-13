Климкин назвал Украину сырьевым придатком Европы

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:54:58+03:00

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Высокие показателя экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Европу свидетельствуют лишь о том, что страна стала сырьевым придатком ЕС. Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел незалежной Павел Климкин

"Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток, — написал экс-глава ведомства у себя в микроблоге в Twitter.

По его мнению, Украина должна поставлять больше готовой продукции, например, колбасы, кетчупа и печенья.

Согласно докладу Еврокомиссии о состоянии торговли агропромышленной продукцией за 2019 год, Украина входит в тройку крупнейших экспортеров сельхозпродукции в страны ЕС наряду с Бразилией и США. Это при том, что еще недавно в Киеве признались в экспорте картофеля из Африки. Об этом писал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU